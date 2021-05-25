"يا طير السعد".. شاهد كويتياً يحتفي بابنته المتخرجة بطريقة مؤثرة في المطار

حاملاً الزهور وسط فرحة كبيرة بين الأھل الذين أطلقوا الزغاريد ونثروا الورد

احتفالاً بتخرج ابنته التي كانت تدرس خارج البلاد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن كويتي داخل صالة الاستقبال بالمطار، يستقبل ابنته وقد غمرته فرحة كبیرة، حاملاً إكليلاً من الزهور مردداً بصوت عال، "أنت يا طير السعد يا بنت أبوك أنت الغلا وأنت الحياة كلها".

واحتضن الوالد ابنته وسط فرحة كبیرة بين الأھل الذين نثروا الورد وأطلقوا الزغاريد ابتهاجاً.

وجذب المقطع عديداً من رواد مواقع التواصل وانتشر بشكل واسع، وانھالت التعلیقات التي أشادت بموقف الأب وفرحته الكبیرة بتخرج نجلته، متمنین لھما التوفیق والسعادة، وفق موقع "أخبار 24".

وأعرب المواطن الكويتي الدكتور مناور الراجحي؛ صاحب الفيديو الذي اجتاح وسائل الإعلام خلال استقباله ابنته المتخرجة في المطار، عن سعادته الغامرة لما وجده من ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار المقطع المصوّر.

وأوضح خلال لقائه على قناة "العربية"، أمس (الإثنين)، أن أسرته المكوّنة من 8 أفراد لم يدخلها الفرح منذ 7 سنوات، مؤكداً أن هذه المناسبة فرصة عظيمة للفرح.

من جهتها، أشارت الابنة المتخرجة روان؛ إلى أنها شعرت بفخر كبير نتيجة استقبال والدها لها في المطار، مبينة أن هذا الاستقبال عوّضها عن سنوات الغربة، وكذلك عن حفل التخرج الذي حُرمت منه بسبب تفشي وباء كورونا، وأيضاً عن زوجها الذي لم يزرها لمدة عام كامل بسبب الجائحة.