"الشورى" يطالب "الشؤون الإسلامية" بترشيد الكهرباء في الجوامع

دعا "البحوث العلمية والإفتاء" لتفعيل الرسائل النصية التوعوية

طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد.

ودعا المجلس، وزارة الشؤون الإسلامية، إلى الربط بين إنجازاتها وأهدافها وهيكلها التنظيمي وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها.

وأوضح أنه يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد العمل على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد.

ومن جهة أخرى قال "الشورى"، في قرار أصدره اليوم: على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء زيادة التواصل والتعاون مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي، والتنسيق مع كل ما يستجد من النوازل الفقهية والأحداث.

وأضاف: يجب على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تفعيل الرسائل النصية لتوعية الناس وإرشادهم فيما يحتاجونه من أمور دينهم.