المغرب يودع أمم إفريقيا بخسارته من بنين بركلات الترجيح

حقق منتخب بنين مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور ربع النهائي للبطولة الإفريقية بإقصائه منتخب المغرب بتغلبه عليه بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام في إطار مباريات ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

افتتح منتخب بنين التسجيل أولاً بالدقيقة 53 عن طريق مويس أديليهو، وتمكن يوسف النصيري من تعديل النتيجة للمغرب بالدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وشهد اللقاء إهدار حكيم زياش نجم أياكس أمستردام ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل للقاء.