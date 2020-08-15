ألمانيا: تسجيل 1415 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222828

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 222828.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات، ليصل الإجمالي إلى 9231.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 10:20 AM

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222828

ألمانيا: تسجيل 1415 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 222828.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات، ليصل الإجمالي إلى 9231.

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ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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