الهلال صاحب الكلمة العليا في تاريخ مواجهاته مع السد بالآسيوية

يشهد يوم الثلاثاء مواجهة بين فريقين من أكثر أندية غرب آسيا نجاحًا على مستوى البطولات الآسيوية، عندما يلتقي السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

ويمتد تاريخ مواجهات الفريقين في البطولات الآسيوية على امتداد عقدين من الزمن، وذلك قبل انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.

ثم عندما انطلقت البطولة بنظامها الجديد موسم 2002-2003، كان السد والهلال أول ممثلين لبلديهما في هذه البطولة.

وشهدت فترة ما قبل عام 2002 نجاحات للفريقين، من خلال فوز السد بلقب بطولة الأندية الآسيوية 1989، ثم نجاح الهلال في حصد لقب البطولة بعد ثلاثة أعوام وحصوله على لقب البطولة للمرة الثانية موسم 1999-2000.

التقى الفريقان في 12 مواجهة بالبطولة الآسيوية بنظاميها القديم والجديد الهلال كانت له الكلمة العليا بـ7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

فترة ما قبل دوري أبطال آسيا

تقابل الهلال مع السد على المستوى القاري للمرة الأولى في بطولة الأندية الآسيوية 1999-2000، حيث فاز الهلال في كلتا المواجهتين، بواقع 1-0 في الدوحة ثم 2-1 في الرياض، وسجل النجم الكويتي جاسم الهويدي الأهداف الثلاثة للفريق السعودي، ليواصل الهلال بعد ذلك النجاح ويتوج بلقب البطولة.

وبعد عامين تجددت المواجهة بين الفريقين، وذلك في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس عام 2002، وكان النجاح أيضًا حليف الهلال الذي فاز 1-0 بفضل ادميلسون دياس، ضمن قبل النهائي الذي أقيم من مباراة واحدة، وتغلب الفريق السعودي بعد ذلك على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وأحرز لقب البطولة.

دوري أبطال آسيا 2002-2003

في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، أوقعت القرعة الفريقين ضمن المجموعة الثالثة، وأقيمت المنافسة بنظام التجمع من مرحلة واحدة، وأُقيمت المباريات في العين.

ونجح السد في تحقيق الفوز خلال مباراة الفريقين بنتيجة 3-1، حيث سجل العاجي عبد القادر كيتا وسيرجيو ريكاردو وناصر كميل أهداف السد، في حين أحرز عبدالله جمعان هدف الهلال. ولكن العين الإماراتي فاز بصدارة المجموعة وواصل المشوار قبل أن يتوج باللقب.

دوري أبطال آسيا 2010

انتظر الفريقان سبع سنوات قبل خوض مواجهة جديدة بينهما، حيث أوقعتهما القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب ميس كرمان الإيراني والأهلي الإماراتي، وفي المباراة الأولى نجح الهلال في تحقيق الفوز 3-0 على استاد جاسم بن حمد، حيث سجل ياسر القحطاني هدفين وأضاف تياغو نيفيز الهدف الثالث.

ودخل الفريقان مباراة الرد في الرياض ضمن الجولة الخامسة، والهلال يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للسد متساويًا مع ميس كرمان.

وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي، ليحصل الهلال على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، في حين ودع السد المنافسة من الدور الأول.

وفي ذلك العام واصل الهلال مشوار المنافسة حتى الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام زوباهان الإيراني بواقع 0-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

دوري أبطال آسيا 2014

شهد عام 2014 أربعة من أصل تسع مواجهات جمعت بين الهلال والسد في دوري أبطال آسيا، فقد أوقعت القرعة الفريق في الدور الأول بالمجموعة ذاتها إلى جانب الأهلي الإماراتي وسيباهان الإيراني. وكما كان الحال في نسخة عام 2010، فقد نجح القحطاني ونيفيز في التسجيل للهلال في مرمى السد.

خلال دور المجموعات تقابل الفريقان في مباراتين على التوالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، في الجولة الثالثة سجل نيفيز هدفين ليقود الهلال إلى الخروج بنتيجة التعادل 2-2 على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، علمًا بأن طلال البلوشي ونذير بلحاج سجلا هدفي الفريق القطري.

وبعد 11 يومًا تجددت المواجهة بين الفريقين في الرياض، وافتتح القحطاني التسجيل قبل أن يضيف سلطان الدعيع الهدف الثاني، ثم سجل ناصر الشمراني ثلاثة أهداف ليحقق الهلال الفوز بنتيجة كبيرة بلغت 5-0.

وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أن السد نجح في العبور عن المجموعة، ليتقابل من جديد مع الهلال في الدور ربع النهائي، وهذه المرة أقيمت مباراة الذهاب في الرياض، حيث انتظر الهلال حتى الدقيقة 71 من أجل تسجيل هدف الفوز بوساطة سلمان الفرج.

في مباراة الإياب دخل الهلال المواجهة وهو يمتلك أفضلية بسيطة، ولكنه نجح في المحافظة على نظافة شباكه، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويواصل الفريق مشوار المنافسة قبل أن يخسر في الدور النهائي أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي بواقع 0-1 في مجموع المباراتين.

دوري أبطال آسيا 2015

كانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في البطولة القارية قبل أربع سنوات، حيث لعبا في دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب فولاذ خوزستان الإيراني ولوكوموتيف الأوزبكي.

وأُقيمت مباراة الذهاب في الدوحة، حيث نجح السد في تحقيق فوزه الأول على أرضه أمام الهلال بنتيجة 1-0، وذلك بفضل هدف خلفان إبراهيم.

ودخل الفريقان مباراة الإياب في الرياض ضمن الجولة السادسة وقد ضمنا التأهل إلى دور الـ16 بعدما جمعا 10 نقاط لكل منهما، ولهذا كان التنافس في هذه المباراة من أجل الفوز بصدارة المجموعة.

ونجح الهلال في تسجيل هدف التقدم بوساطة يوسف السالم، لكن السد أدرك التعادل عبر ضربة جزاء نفذها حسن الهيدوس، قبل أن يخطف الهلال الهدف الثاني عبر مدافع السد محمد كاسولا بالخطأ في مرمى فريقه.



في الدور الثاني تغلب الهلال على بيرسيبوليس الإيراني، وكان يمكن أن يخوض مواجهة جديدة مع السد، لكن الأخير خسر أمام مواطنه لخويا.

ونجح الهلال في ربع النهائي بالتغلب على لخويا، ليواجه الأهلي الإماراتي في الدور قبل النهائي، حيث حقق الأخير الفوز وبلغ المباراة النهائي قبل أن يخسر أمام غوانغزهو ايفرغراند الصيني.

