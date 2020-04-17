"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ قد تتسبّب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.