حافلة stc الذاتية من الجيل الخامس تشارك بمؤتمر LEAP 2022

في تجربة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وتحقيقاً لرؤية 2030

عبدالملك سرور: في تجربة رائدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتحقيقاً لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، تستعرض stc بالتعاون مع شركة أريكسون، خلال مشاركتها بمؤتمر LEAP2022 حافلة ذاتية القيادة مدعومة بتقنية الجيل الخامس5G وتعتبر هذه التقنية التي دشنتها الشركة عام 2020، الأولى من نوعها بالمملكة وفي منطقة الشرق الأوسط، وتجسد الحافلة دور الشركة في تمكين التحول الرقمي في السعودية، وتوفير حلول رقمية ذكية بهدف حياة الناس في مختلف المجالات ومنها مجال النقل العام.



وتعتمد الحافلة الذاتية القيادة بشكل مباشر على تحليل البيانات التي يتم رصدها بواسطة الكاميرات وأجهزة الاستشعار للمنطقة المحيطة وإصدار الأوامر بناءً على نتائج التحليلات، حيث تعتبر stc أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدشن مثل هذه الخدمة باستخدام البنية التحتية للجيل الخامس.



وتتخذ القرارات على الحساسات الستة الموجودة حول السيارة وذلك في حال توقف سيارة أو شخص أمام المركبة، كما يمكن لمركز التحكم التواصل مع راكبي الباص.