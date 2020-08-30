بعد توقيف 3 مصريين في لبنان.. ما هي قضية فتاة الفيرمونت التي هزت مصر؟

بعد 6 سنوات.. 9 شباب من عائلات ثرية مطلوبون للعدالة

ألقت السلطات في لبنان القبض على ثلاثة مصريين للاشتباه بتورطهم في حادث اغتصاب جماعي لفتاة في مصر، يرجع إلى عام 2014 ولم يتم الكشف عنه إلا مؤخرًا.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، جاء القبض على المشتبه بهم بعد طلب من مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في مصر.

موجة غضب

ودار الحديث علنًا عن الواقعة المزعومة في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو، وهو ما أثار موجة غضب في البلاد.

فقد طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق في قصة مزعومة، عن تعدي عدد من الشباب على فتاة في فندق "فيرمونت نايل سيتي"، بعد نحو ست سنوات من وقوعها.

وتفيد روايات بأن المشتبه بهم، الذين ينتمون لعائلات ثرية، استدرجوا فتاة خلال حفل بالفندق إلى غرفة بعد أن دسوا في مشروبها مخدرًا، ثم تناوبوا على اغتصابها وصوروا الواقعة.

النيابة المصرية تفتح تحقيقًا

وتضيف "بي بي سي"، في مطلع أغسطس، أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق بعدما تلقت خطابًا من المجلس القومي للمرأة - وهو مؤسسة حكومية مصرية تعنى بشؤون النساء - مرفقاً بشكوى قدمتها فتاة إلى المجلس بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسياً داخل الفندق.

ويوم الاثنين الماضي، أمرت النيابة العامة المصرية "بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي الجنسي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم في ما هو منسوب إليهم".

وأكدت النيابة العامة المصرية أنها اتخذت "إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول".

وأعلنت النيابة المصرية يوم الأربعاء أنها أمرت بالقبض على تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في القضية.

وبعد يوم، أعلنت السلطات المصرية احتجاز مشتبه به واحد على الأقل.

القبض على 3 متهمين في لبنان

وأمس السبت، قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان، إنها تلقت طلباً من مكتب الإنتربول في مصر بالقبض "على سبعة أشخاص من الجنسية المصرية موجودين في لبنان" لاتهامهم في هذه القضية.

غير أنه تبين أنّ خمسة منهم فقط "دخلوا لبنان في تواريخ سابقة، ثّم غادر اثنان منهم ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم داخل الأراضي اللبنانية".

وقد أعلنت إدارة الفندق من جهتها أنه أجري تحقيق داخلي وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة، وأعلنت إدارة الفندق التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية، في أي تحقيق رسمي، وأنها ستواصل تقديم الدعم المطلق في هذا الشأن.

ووفقًا لدراسات أجرتها مجموعات حقوقية تابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 90 في المئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش بأشكال مختلفة في مراحل أعمارهن المختلفة.