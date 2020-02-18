"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة وشمال المملكة وغربها

سحب رعدية ممطرة على حائل والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على شمال وشمال غرب المملكة، في حين تكون الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.