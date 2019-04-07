السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً

المهندسون بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).

ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".

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07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440 07:45 PM

المهندسون بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات

السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).

ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".

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