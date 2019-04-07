السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).
ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".
المهندسون بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).
ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".