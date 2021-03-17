ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض

ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.


يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":

http://onelink.to/yjc3nj

مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

وزارة الصحة لقاحات كورونا

13

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 03:29 PM

ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"

ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,893

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.


يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":

http://onelink.to/yjc3nj

مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لقاحات كورونا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021