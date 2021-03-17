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ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"

ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.



يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":

http://onelink.to/yjc3nj

مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.