ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.
يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":
مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.وزارة الصحة لقاحات كورونا
ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"
أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.
يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":
مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.