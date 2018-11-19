50 يومًا و"المجنوني" مفقود ومركبته محروقة في أحد الأودية بمكة المكرمة

والده يناشد تكثيف البحث عنه والوقوف على القضية وفك غموضها

جدَّد والد المفقود أحمد المجنوني مناشدته الجهات ذات العلاقة بحثها عن ابنه المفقود الذي قدم إليهم لقضاء إجازة، وفجأة انقطعت أخباره عنهم، وعُثر على مركبته محروقة بالكامل في أحد الأودية بمدركة.

وقال والده والألم يعتصر قلبه: ابني المفقود أحمد المجنوني عسكري بالجيش السعودي، ومرابط بالحد الجنوبي، وقد عاد لقضاء إجازة قصيرة مع أهله، وفُقد حينها، وانقطع الاتصال به في ظروف مجهولة وغامضة.

وتابع والده: تقدمتُ ببلاغ لشرطة التنعيم بمكة، ولم يتم العثور عليه، أو العثور على أية معلومات سوى سيارته التي وُجدت محروقة بأحد أودية منطقة مدركة في مكان وعر، يصعب الوصول له دون أي دلالات حولها.

وأضاف والد المفقود: لم أهنأ بنوم، ولم أذق طعم الراحة منذ فَقْد ولدي منذ أكثر من خمسين يومًا، ولا علم إن كان حيًّا فوق الأرض أو ميتًا تحتها.

واختتم حديثه مناشدًا أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، كشف حادثة ابنه؛ فالأمل في حكومتنا الرشيدة - بعد الله عز وجل - بالوقوف على القضية، وفك غموضها.

وكانت "سبق" قد نشرت حادث اختفاء المجنوني بعنوان ("المجنوني" عاد من الحد الجنوبي ليقضي الإجازة مع أسرته واختفى عن الأنظار في الخامس والعشرين من محرم للعام الحالي).