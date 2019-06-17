"سبق" تكشف تفاصيل الخطاب المتداول عن الكتب الدراسية

"العصيمي": من الطبيعي ألا توزع لأنه طالها تعديل وإضافات

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، حول الخطاب المتداول الخاص بالكتب الدراسية، أنه يتحدث عن بقايا من الكتب التي طبعت للعام الدراسي الماضي ١٤39 /١٤40 هــ مبينًا أنه نتيجة للتغيير في المناهج فمن الطبيعي ألا توزع لأنه طالها تعديل وإضافات.

جاء ذلك بعد أن تداول مغردون عبر مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" خطابًا بشأن الكتب الدراسية المتوفرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1439 - 1440 هـ.

وعن مدى إمكانية الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441 هـ ، أوضح أن جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس للفصل الصيفي الحالي .