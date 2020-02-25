بالصور.. مرتفعات جنوب تبوك تسحب البساط الثلجي من علقان واللوز

"المدني" يدعو للحذر أثناء القيادة على الطرق وقت الأمطار خشية الانزلاق

سحبت مرتفعات جنوب تبوك بساط "الزائر الأبيض" من جبل "اللوز" ومركز "علقان" التي تقع شمال غرب تبوك، حيث جذبت مرتفعات جنوب تبوك الزوار لها، وأصبحت مراكز جنوب تبوك هي نجوم ختام الشتاء التي تقع في نطاق "الحرّة" مثل مركز "رحَيّب" ومركز "الظلفة" وجنوب مركز "البديعة"، وكانت أكثر كثافةً ثلجية من جبل اللوز ومرتفعات علقان على غير العادة.

وكانت الثلوج قد بدأت تتساقط على مرتفعات تبوك منذ فجر اليوم الثلاثاء، ونشرت "سبق" حول بداية تساقط الثلوج صباح اليوم، ثم ازدادت كثافةً بالتساقط على مرتفعات منطقة تبوك بعد التاسعة صباحاً.

وبحسب خبراء الطقس فإنه ومن المتوقع أن يتوقف تساقط الثلوج بعد ظهيرة اليوم، وقد يبدأ بالذوبان مساء اليوم.

وقد شهدت منطقة تبوك منذ فجر اليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة شملت حقل والبدع والوجه وضباء وتبوك ومراكز هذه المحافظات وضواحيها.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية خلال اليوم، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، واحتمال تساقط البرد وتدني مدى الرؤية على تبوك، وتيماء، وضباء، وأملج، والبدع، وحقل، والوجه.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة على الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة.

وقد تواجدت جميع الجهات الأمنية والهلال الأحمر السعودي في الطرق والمرتفعات المؤدية للثلوج وأماكن المتنزهين؛ حفاظاً على سلامتهم وتنفيذاً لخطة الدفاع المدني لمواجهة الثلوج والأمطار التي يشارك فيها معظم قطاعات الدولة في المنطقة.