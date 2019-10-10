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"الزايدي" في تعميم إلحاقي: نقف على مسافة واحدة من كافة أندية الوطن

بعد دعوة للحشد لمبارة "الوحدة والاتحاد".. مدير تعليم مكة يوقف التعميم

أوقف مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، العمل بتعميم أصدره أمس حثّ فيه منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي "الوحدة والاتحاد"، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.



وجاء قرار إيقاف العمل بالتعميم، بعد موجة غضب بين متداولي التعميم، وصدر التعميم الإلحاقي عن مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، اليوم، متضمنًا أنه تقرر اعتماد إيقاف العمل بالتعميم المشار إليه.



وقال التعميم الإلحاقي: بالإشارة إلى التعميم السابق المتضمن دعوة نادي الوحدة لحضور مباراة في كرة القدم وفقاً للشراكة مع النادي التي تتناول كافة المناشط الرياضية التي تخدم الطالب والمعلم على حد سواء، ونظراً لأن ما ورد في التعميم قد فُهم على غير مراده، حيث كان القصد تأكيد تلك الشراكة خدمة للرياضة المدرسية والرياضة في مكة المكرمة دون التدخل في الميول الرياضية، والتعصب المرفوض، إذ إننا نقف على مسافة واحدة من كافة أندية الوطن الغالي.



وكانت "سبق" نشرت تعميم مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، مساء أمس تحت عنوان: "تعليم مكة يدعو قادة المدارس للحشد خلال مباراة الوحدة و"الاتحاد"، وجاء فيه أن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزايدي، دعا قيادات المدارس بمكة المكرمة إلى حث منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي الوحدة والاتحاد، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.



وبحسب تعميم اطلعت عليه "سبق" حينها؛ وجه مدير تعليم مكة المكرمة أحمد الزايدي، إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية "بنين" جاء فيه: تلقينا دعوة نادي الوحدة الرياضي لحضور مباراة كرة القدم بين ناديَي الوحدة والاتحاد، وذلك ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت 1441/2/20 الموافق 2019/10/19.



وتضمن التعميم أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من علاقة التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ونادي الوحدة الرياضي.



وطالب "الزايدي" قادة المدارس بالدخول إلى رابط مخصص لتعبئة البيانات وتحديد منسق للمدرسة، كما حث معلمي التربية البدنية ومنسوبي المدرسة والطلاب على حضور المباراة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات والجوائز المصاحبة.



وأشار التعميم إلى أن تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانًا لمنسوبي التعليم.