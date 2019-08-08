شجار رباعي بعد منتصف الليل في مكة ينتهي بطلقة في الرأس

وقع بين 4 أشخاص يعملون بقطاع واحد والمجني عليه حالته خطرة

تُحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة، مع ثلاثة أشخاص؛ على خلفية تعرض طرف رابع لإطلاق نار في الرأس بعد منتصف ليلة أمس، وما زال يرقد في العناية المركزة في حالة خطرة جدًّا.

وبحسب التفاصيل، أحال مركز شرطة الشرائع، ثلاثة أشخاص -صباح اليوم- إلى النيابة العامة، تهجموا على شخص ويعملون جميعًا في قطاع واحد، ونشب بينهم خلاف تَطَوّر إلى أن أخرج أحدهم سلاحًا ناريًّا، وأطلق على المجني عليه رصاصة اخترقت رأسه.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة -ممثلة في شرطة الشرائع ودوريات الأمن والأدلة الجنائية- وتمكنت من ضبط الجناة وعددهم ثلاثة أشخاص.

وتم نقل الشخص المصاب إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، ويرقد في العناية المركزة وحالته حرجة.