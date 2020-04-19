في باريس.. اكتشاف آثار لـ"كورونا" في شبكة المياه غير الصالحة للشرب

تُستخدم بشكل خاص لتنظيف الشوارع

أعلنت بلدية باريس ظهور آثار لكورونا في الأنهار والمستنقعات، وأكدت أن ذلك لا يؤثر على مياه الشرب.

وقال عمدة باريس آن هيدالغو:؛ "تم اكتشاف "آثار صغيرة" لكوفيد-19 في شبكة المياه غير الصالحة للشرب في مدينة باريس، والتي تستخدم بشكل خاص لتنظيف الشوارع.

وأفادت بلدية باريس أن مختبر الإدارة البلدية اكتشف في الأربع وعشرين ساعة الماضية وجود كميات دقيقة من آثار الفيروس في 4 نقاط من مجموع 27 نقطة اختبار.

وأشارت سلطات المدينة إلى أنهم قطعوا على الفور استخدام شبكة المياه غير الصالحة للشرب كجزء من "المبدأ الوقائي".

وشددت على أن المياه الصالحة للشرب تعتمد على شبكة أخرى مستقلة تماماً، ويمكن استهلاكها دون أي خطر.