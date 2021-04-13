بعد أن فشل في الانتقال إلى أوروبا.. مهاجم النصر "السابق" يتفق مع نادٍ نيجيري

أكدت "بي بي سي" البريطانية، الثلاثاء، أن أحمد موسى، جناح نادي النصر السعودي السابق، بات على وشك الاتفاق مع نادي كانو بيلارز النيجيري من أجل اللعب له خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع المحطة البريطانية أنه على الرغم من أن التقارير الإخبارية ربطت الدولي النيجيري بأندية عديدة في روسيا وإنجلترا وتركيا، إلا أنه سيرتدي قميص كانو بيلارز.

وبعد رحيل صاحب الـ "28 عامًا" عن النصر السعودي في 26 أكتوبر 2020، ظل اللاعب عاطلاً ولم يوقع عقدًا مع أي نادٍ آخر، لكنه مثل منتخب نيجيريا في عدة مناسبات دولية، آخرها مباراتا منتخب بلاده ضد بنين وليسوتو في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا المقبلة.

وشارك موسى مع النصر في 57 مباراة، سجل معه 11 هدفًا وأسهم في صناعة 14 هدفًا، كما حقق مع الفريق لقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019، إلى جانب السوبر السعودي في الموسم التالي.