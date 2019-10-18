الأمن يسيطر على طبيب بجازان تعرض لأزمة نفسية حادة و يودعه في مستشفى "الأمل"

قالت: "لامشاجرات مع مرضى ومراجعين"

تهجّم طبيب من جنسية إفريقية في صامطة على زملائه في السكن عقب تعرّضه لأزمة نفسية حادة بعد خمسة أيام من وصوله إلى المنطقة ليعمل بها، فيما باشرت شرطة صامطة الواقعة.

ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها صحة جازان لـ"سبق": أن ماتم تداوله غير دقيق عن وجود مشاجرات مع مرضى ومراجعين وأن ما حصل هو تعرض طبيب من جنسية إفريقية (باشر عمله بالمنطقة منذ خمسة أيام) لأزمة نفسية حادة بسكن الأطباء "رجال" وقد تمت السيطرة على الطبيب وتهدئته من قبل زملاؤه بالسكن والاستعانة بشرطة المحافظة وايداعه مستشفى الأمل والصحة النفسية.

جازان صحة جازان شرطة صامطه

148

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 12:24 PM

قالت: "لامشاجرات مع مرضى ومراجعين"

الأمن يسيطر على طبيب بجازان تعرض لأزمة نفسية حادة و يودعه في مستشفى "الأمل"

محمد المواسي

جازان

96 87,796

تهجّم طبيب من جنسية إفريقية في صامطة على زملائه في السكن عقب تعرّضه لأزمة نفسية حادة بعد خمسة أيام من وصوله إلى المنطقة ليعمل بها، فيما باشرت شرطة صامطة الواقعة.

ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها صحة جازان لـ"سبق": أن ماتم تداوله غير دقيق عن وجود مشاجرات مع مرضى ومراجعين وأن ما حصل هو تعرض طبيب من جنسية إفريقية (باشر عمله بالمنطقة منذ خمسة أيام) لأزمة نفسية حادة بسكن الأطباء "رجال" وقد تمت السيطرة على الطبيب وتهدئته من قبل زملاؤه بالسكن والاستعانة بشرطة المحافظة وايداعه مستشفى الأمل والصحة النفسية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جازان صحة جازان شرطة صامطه

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019