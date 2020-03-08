نجاح أول عمليتين لتحويل مسار المعدة في "تخصصي الجوف"

"الصحة": تأتي لتوفير جميع الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة

نجح فريق طبي في مركز السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، في إجراء أول عمليتين لتحويل مسار المعدة لمرضى يعانون سمنة مفرطة.

وكان المستشفى قد أجرى منذ مطلع عام 2020م، (34) عملية جراحية للسمنة.

وبيّنت "صحة الجوف" أن هذه الخطوات تأتي لتوفير جميع الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة، وتوفير عناء السفر عليهم.