مصادرة 6 عربات خضراوات وفواكه في "غزة مكة"

ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "غذاؤكم أمانة"، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم مصادرة ست عربات خشبية، إضافة إلى 41 كجم من الخضار والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة.

وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.