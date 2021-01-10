مهرجان كؤوس الملوك لسباقات الخيل يقدم للمشاركين 5.9 ملايين

يترقب جماهير وعشاق سباقات الخيل للسرعة يوم غد الاثنين إعلان القائمة المبدئية للخيل المسجلة في "مهرجان الكؤوس الملكية والأمراء" في نسخته السادسة المنظم سنوياً من قبل نادي سباقات الخيل، ويبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين و900 ألف ريال على ثمانية أشواط مخصصة لمختلف أعمار الخيل والمسافات، حيث ستكون جائزة أشواط كؤوس الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله بن عبدالعزيز 800 ألف ريال لكل شوط، فيما تبلغ جائزة شوطي كأسي الأميرين سلطان ونايف بن عبدالعزيز 700 ألف ريال لكل شوط، وجائزة شوط الأمير بدر بن عبدالعزيز 500 ألف ريال.

ويمثل مهرجان الكؤوس الملكية والأمراء تظاهرة فروسية مهمة جداً في موسم سباقات الخيل، يخلد فيها الوفاء لملوك المملكة العربية السعودية -رحمهم الله- والأمراء الذين كانوا خير سند لقادتها.

وسيقام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء مساء يومي الجمعة والسبت القادمين على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية. في الوقت الذي تستعد فيه كافة الإسطبلات السعودية مع نخبة جيادها لخوض غمار المنافسة على ثماني بطولات مصنفة سعودياً، الفئة الأولى لبطولات الملوك والفئة الثانية لكؤوس الأمراء.

حيث ستكون على التوالي كؤوس الأمراء نايف وبدر وسلطان بن عبدالعزيز وكأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز آخر سباقات يوم الجمعة، فيما تتوالى كؤوس الملوك فهد وخالد وفيصل وسعود بن عبدالعزيز آخر سباقات مساء السبت.

وحفلت الخمسة أعوام الماضية للمهرجان بالأرقام والانتصارات لثمانية عشر مالكاً حصدوا خلالها 38 بطولة، كان في صدارتها "الإسطبل الأبيض" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حقق منها 13 بطولة، ومن ثم الإسطبلين "الأحمر" للأمير فيصل بن خالد و"السماوي" لعبدالإله الموسى في المركز الثاني بالتساوي بواقع أربع بطولات، السجل التالي يمثل مسيرة الإسطبلات السعودية وحصادها في هذا المهرجان الكبير.