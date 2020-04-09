"الداخلية": سريان السماح لمندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة بالعمل في جميع المناطق

على مدار 24 ساعة

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، المتضمن السماح بتطبيق خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل، أو أسطولها الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة؛ فإن الوزارة تؤكد سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، ويشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة، ولا يتطلب إبراز مشهد ورقي لذلك.

وأوضح المصدر أن قنوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر رفع طلب اعتراض من خلال منصة "أبشر".

فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة الداخلية

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:06 PM

على مدار 24 ساعة

"الداخلية": سريان السماح لمندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة بالعمل في جميع المناطق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، المتضمن السماح بتطبيق خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل، أو أسطولها الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة؛ فإن الوزارة تؤكد سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، ويشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة، ولا يتطلب إبراز مشهد ورقي لذلك.

وأوضح المصدر أن قنوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر رفع طلب اعتراض من خلال منصة "أبشر".

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فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة الداخلية

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