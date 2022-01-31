"الصحة": تسجيل 4211 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5162 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 31 يناير 2022، تسجيل 4211 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 687264 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5162 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 640353 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8940 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 967 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 31 يناير 2022، تسجيل 4211 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 687264 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5162 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 640353 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8940 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 967 حالة.