"الصحة": تسجيل 4211 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5162 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 31 يناير 2022، تسجيل 4211 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 687264 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5162 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 640353 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8940 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 967 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 12:03 PM

"الصحة": تسجيل 4211 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5162 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 31 يناير 2022، تسجيل 4211 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 687264 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5162 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 640353 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8940 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 967 حالة.

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