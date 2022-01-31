"الصحة": تسجيل 4211 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5162 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 31 يناير 2022، تسجيل 4211 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 687264 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5162 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 640353 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8940 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 967 حالة.