"المدخلي" مديرًا لفرع الإفتاء في نجران

أصدر نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد، قرارًا يقضي بتكليف أحمد بن علي مدخلي مديرًا عامًّا لفرع الرئاسة بمنطقة نجران.

من جانبه عبر "مدخلي" عن بالغ شكره لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ونائبه للشؤون التنفيذية، على هذه الثقة.