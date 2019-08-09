الأهلي و"إم جي موتور".. شراكة تُكشف في 20 أغسطس

أعلن نادي الأهلي تدشين عقد شراكة مع شركة "إم جي موتور" في العشرين من شهر أغسطس الجاري؛ وذلك لرعاية الفريق الأول لكرة القدم.

وسيحضر حفل الرعاية أحمد الصائغ رئيس النادي، و"توم لي" المدير التنفيذي لشركة سابك موتور الشرق الأوسط (الشركة الأم لعلامة "إم جي موتور")، وعدد من لاعبي الأهلي.

وسيتم خلال الحفل توقيع عقود الشراكة، وإعلان الخطوط العريضة لهذا التعاون؛ إذ سيتم وضع شعار الشركة على صدر قمصان فريق الأهلي.