"عبدالعاطي" يحذّر من نقص الموارد المائية لمصر بسبب سد النهضة الإثيوبي

قال: نصف المجتمع يعمل في قطاع الزراعة

حذّر وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، اليوم (السبت)، من أن أي نقص في الموارد المائية الواردة إلى مصر نتيجة سد النهضة الإثيوبي؛ سيكون له أضرار جسيمة على الزراعة.

وبيّن "عبدالعاطي" أن نقص مليار متر مكعب واحد من مياه النيل؛ سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي من الزراعة، وسيؤدي إلى تضرر مليون فرد لهذه الأسر؛ وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أن قطاع الزراعة يعمل به نصف المجتمع، وسيكون التأثير السلبي ضخمًا للغاية.

ولفت وزير الزراعة المصري إلى أن فقدان العديد من فرص العمل؛ سيؤدي إلى موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية والمجاورة.

وأوضح أن مصر تعد إحدى الدول الأعلى جفافًا على مستوى العالم، وتعاني من شح مائي كبير، وتقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل.

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يصل لنحو 114 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه.