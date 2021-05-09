"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على المدينة المنورة

في حالة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن سحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.