"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على المدينة المنورة

في حالة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن سحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 01:00 PM

في حالة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن سحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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