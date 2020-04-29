"الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم للطلاب الوافدين بمصر

ضمن برامجها الموسمية خلال شهر رمضان مبارك

نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مصر، مشروع إفطار الصائم وتقديم وجبات الطعام والسلال الغذائية؛ لإدخال السرور والبهجة على الطلاب الوافدين وأسرهم.

ويعد برنامج إفطار الصائم من البرامج الموسمية التي تحرص الندوة العالمية على تنفيذه كل عام على مدار أيام شهر رمضان المبارك؛ لما فيه من الأجر العميم؛ حيث يشمل الفقراء والأيتام والمحتاجين والجمعيات الشبابية والطلابية والمراكز التعليمية.