رئيس "الانتقالي" السوداني يطلع الحكومة على اجتماعه بـ"نتنياهو"

أول لقاء من نوعه على هذا المستوى بين البلدين

عقد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، اليوم (الثلاثاء) اجتماعًا مع المجلس الحاكم لاطلاعه على ما جرى في اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أن اللقاء تناول تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفاجأت الخطوة مجلس الوزراء الانتقالي، بحسب "فرانس 24"، علمًا أنه أول لقاء من نوعه على هذا المستوى بين البلدين اللذين هما نظرياً في حالة حرب.

وذكر مكتب "نتنياهو" أنه التقى "البرهان" في مدينة عنتيبي الأوغندية، مضيفًا أنهما "اتفقا على بدء التعاون للوصول إلي التطبيع الكامل في علاقة البلدين".

أما مجلس الوزراء السوداني فأعلن في بيان مساء أمس أنه لم يكن على علم باجتماع الرجلين، وأنه سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم لبحث الأمر.

وعقد لقاء عنتيبي بعد إعلان السودان أن "بومبيو" دعا "البرهان" لزيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تضع السودان على لائحتها للدول التي تصفها بأنها "راعية للإرهاب" وهو موروث من نظام الرئيس عمر حسن البشير الذي استضاف زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامه بن لادن في الفترة من عام 1992 إلى 1996.