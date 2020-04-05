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خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها فرق "البيئة" على أسواق الخضار والفاكهة

ضبط مراكز تسويق بالدمام وحفر الباطن تحتكر كميات كبيرة من البيض

ضبطت الفرق التفتيشية الميدانية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية؛ قيام بعض أصحاب مراكز تسويق البيض وأصحاب المستودعات بتخزين كميات كبيرة من البيض، بغرض عدم تداولها واحتكارها؛ لبيعها فيما بعد بأعلى سعر.



جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها أمس على أسواق الخضار والفاكهة في كلٍّ من: مدينة الدمام ومحافظة حفر الباطن.



وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر بن علي المطيري؛ أن هذه الجولات لن يقتصر عملها على التأكد من مدى توفر السلع الغذائية المختلفة من خضار وفواكه وبيض ولحوم ودجاج وأسماك، ومناسبة سعرها فقط.



وأضاف المهندس المطيري أنه سيكون من صميم عملها محاربة احتكار المنتجات بغرض رفع السعر والرغبة في تحقيق المكاسب من قبل بعض التجار أو بعض العمالة الوافدة على حساب المواطن، أو الإساءة لاقتصاد الوطن، والتأثير في سياسة العرض والطلب.