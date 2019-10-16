هل رفض الأوروغوياني "ألونسو" عرض "الأهلي"؟

كشف الإعلامي باتريك ميهان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ أن المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو قد رفض عرضًا من إدارة النادي الأهلي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وبحسب ما ذكره الإعلامي على صفحته بتويتر؛ فإن المدرب رفض عرضًا من النادي السعودي؛ لكونه لا يرغب في التدريب في منطقة الخليج في الوقت الحالي.



وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الأهلي قد أرسلت عرضًا للمدرب براتب سنوي يقترب من مليوني دولار؛ لخلافة المدرب الكرواتي السابق برانكو إيفانكوفيتش.



وكان السويسري كريستيان غروس قد رفض العودة للنادي بسبب المقابل المادي؛ حيث يرغب في الحصول على راتب أكبر مما عرضه النادي، الذي كان عرض نحو 2.4 مليون دولار له سنويًّا.