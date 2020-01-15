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شعرت ببعض الآلام بعد إقلاع الطائرة.. وفارقت الحياة قبل الهبوط بدقائق

بعد أدائها العمرة.. وفاة مسافرة في رحلة من جدة إلى إندونيسيا

توفيت مسافرة على متن طائرة إندونيسية متجهة من مدينة جدة إلى مدينة سورابايا الإندونيسية.



وقال طيران ليون إير، في بيان صادر، اليوم الأربعاء: إن المسافرة كانت في السعودية من أجل العمرة، بعد إقلاع طائرة خطوط ليون إير بساعات قليلة شعرت ببعض التعب، وقدم لها طاقم الطائرة الإسعافات الأولية، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن.



وجاء في البيان أن الحالة الطبية استدعت ضرورة إجراء هبوط اضطراري في سريلانكا (أقرب نقطة)، وقبل عملية الهبوط بدقائق قليلة كانت الراكبة قد توفيت.