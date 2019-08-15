القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل

وصفتها بالخطوة الضرورية قبل مغادرة المملكة

دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.