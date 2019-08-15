القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل

دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.
وصفتها بالخطوة الضرورية قبل مغادرة المملكة
دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.