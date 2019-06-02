"العيد بين عيالها".. تضامن شعبي بمليونين يُخرج سجينة الديْن الوحيدة بالمملكة

عبر "فرجت" وفي أقل من 18 ساعة أُكمِل المبلغ.. و"أبشر" يشكر "المانع" و"المالكي"

تضامن سعوديون وأفرجوا عن السجينة الوحيدة بالسعودية في قضية مالية، والتي وصل دينها إلى "مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة ريال" في سجون مكة المكرمة، عبر حملة تبناها المغرد عبدالله بن مانع؛ حيث وصل المبلغ حاجز النصف مليون في أقل من ١٣ ساعة، وتابع المغرد نزول المبلغ حتى أعلن صباح اليوم اكتماله؛ في تضامن كبير للإفراج عن السجناء عبر خدمة "فرجت" التي دشنت عبر تطبيق "أبشر".

وقال: "اللهم لك الحمد، تم سداد المبلغ كاملًا، مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة ريال، خلال أقل من ١٨ ساعة، شكرًا لكم أنتم شعب عظيم، الله لا يحرمكم الأجر، أعتذر لكل شخص منشن لي وما رديت عليه، أعتذر عن أي تواصل إعلامي هنا، انتهى دورنا ولا حرمنا الله الأجر جميعًا".

وأكد ذلك حساب "أبشر"؛ حيث قال: "وقفة فاعلي الخير تُثلج صدر سجينة مكة المكرمة، نزلت مديونيتها من مليوني ريال إلى ٧٠٠ ألف، إن شاء الله ما يجي العيد إلا وهي في بيتها وبين عيالها، رقم الفاتورة 18216869 مسجونة من ٤ أشهر".

ثم ذكر "أبشر": "أبشركم تم السداد بالكامل، الله يجزاهم بكل خير، عبدالله بن مانع @Abmalgarni وفايز المالكي @fayez_malki، بفضل الله ثم وقفتهم المباركة تم سداد دين البنت السعودية في أقل من ٢٤ ساعة أبطال والله #فرجت_مع_أبشر".