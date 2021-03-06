"الأرصاد": عوالق ترابية على جازان

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.
تشمل عدة محافظات حتى 5 مساءً
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.