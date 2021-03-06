"الأرصاد": عوالق ترابية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 5 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.