غبار العاصمة المقدسة مستمر حتى الرابعة فجراً

مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشهد العاصمة المقدسة الآن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن الحالة بدأت عند الساعة الثالثة عصراً وسوف تستمر حتى الرابعة فجراً من يوم الجمعة غداً.

وقال المركز إن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

حالة الطقس الأرصاد غبار مكة المكرمة المركز الوطني للأرصاد

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21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 09:30 PM

مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

غبار العاصمة المقدسة مستمر حتى الرابعة فجراً

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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تشهد العاصمة المقدسة الآن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن الحالة بدأت عند الساعة الثالثة عصراً وسوف تستمر حتى الرابعة فجراً من يوم الجمعة غداً.

وقال المركز إن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

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