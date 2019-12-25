"آل الشيخ" يوجِّه بتأخير الدوام الرسمي غدًا للتاسعة بجميع فروع الوزارة

حرصًا على سلامة الموظفين ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتأخير الدوام الرسمي غدًا الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا بجميع فروع الوزارة بالسعودية بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصًا على سلامة منسوبي الوزارة، ولكي يتمكن الموظفون من أداء صلاة الكسوف.

وكانت وزارات عدة قد وجَّهت بتأخير بداية دوام يوم غد الخميس إلى التاسعة صباحًا لتزامن بداية وقت الدوام مع كسوف الشمس، منها الخدمة المدنية والتعليم والنقل.

وزير الشؤون الإسلامية

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25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 08:42 PM

حرصًا على سلامة الموظفين ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف

"آل الشيخ" يوجِّه بتأخير الدوام الرسمي غدًا للتاسعة بجميع فروع الوزارة

عبدالله العنزي

الرياض

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وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتأخير الدوام الرسمي غدًا الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا بجميع فروع الوزارة بالسعودية بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصًا على سلامة منسوبي الوزارة، ولكي يتمكن الموظفون من أداء صلاة الكسوف.

وكانت وزارات عدة قد وجَّهت بتأخير بداية دوام يوم غد الخميس إلى التاسعة صباحًا لتزامن بداية وقت الدوام مع كسوف الشمس، منها الخدمة المدنية والتعليم والنقل.

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