تعرّف على منافسي الأخضر في تصفيات كأس العالم وبطولة آسيا

القرعة أجريت اليوم وأوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة مع أوزباكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.

وتفصيلًا سحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، مالديف، جوام

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، تايوان، الكويت، نيبال

المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونج كونج، كمبوديا

المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة

المجموعة الخامسة: بنجلاديش، عمان، الهند، أفغانستان، قطر

المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار، منغوليا

المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان، سيريلانكا

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من الحاصلين على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبًا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022؛ وفي المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، على المقاعد المتبقية في كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.