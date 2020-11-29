الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

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29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 09:53 AM

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

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