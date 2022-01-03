متحدث "الصحة" يتحدّث عن مستجدات "كورونا" في لقاء تلفزيوني الليلة

يكشف ازدياد حالات الإصابة بالفيروس.. ويحدد الإجراءات المتوقعة قريبًا

يستضيف برنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية"، في الساعة الثامنة مساء اليوم، المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

ويجري مقدم البرنامج الإعلامي مفرح الشقيقي حوارًا شفافًا وصريحًا مع "العبدالعالي" من داخل المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم.

وسيكشف المتحدث باسم الصحة عن سبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، كما سيسلّط الضوء على الإجراءات المتوقع اتخاذها في الفترة القريبة القادمة.