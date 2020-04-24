البريد السعودي يسلّم 350 ألف مادة بريدية

منذ الإعلان عن تطبيق الإجراءات الوقائية

كثّف البريد السعودي جهوده للقيام بدوره كـ"مشغل وطني" منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لتقديم الدعم اللازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، إضافة إلى إسهاماته المجتمعية والإنسانية خدمة لعملائه على مستوى المملكة.

واستطاع البريد، خلال هذه الأزمة، إيصال أكثر من 350 ألف مادة بريدية، منها 155 ألف مادة للبريد الرسمي و98 ألف طرد إلى مقر العميل في خدمة الميل الأخير، فيما جرى تسليم 30 ألف طرد ورسالة في المكاتب البريدية، و 10 آلاف طرد ورسالة من محطة الطرود، و57 ألف طرد إلى العملاء في منازلهم من خلال مبادرة "لسلامتك نوصلها لك" دون حاجة العميل للذهاب إلى المكتب البريدي.

وعمل البريد السعودي على مجموعة من المبادرات المجتمعية من خلال تسليم أكثر من 3 آلاف سلة غذائية ضمن مبادرة "خير المدينة"، وأكثر من 400 بطاقة بنكية إلى منازل طلاب عدد من الكليات التقنية.

وأبرم البريد السعودي أخيراً، اتفاقية مع وزارة الصحة تضمنت توصيل الأدوية للمستفيدين في منازلهم على مستوى المملكة، حيث تم إيصال أكثر من ثلاثة آلاف وصفة طبية.

ويباشر أعمال البريد السعودي خلال هذه الفترة ثلاثة آلاف كادر ما بين موظف ومتطوع وسط تقيد بتعليمات السلامة.

ويبذل موظفو خدمة العملاء قصارى جهدهم للتجاوب مع العملاء حيث استقبل مركز الاتصال أكثر من 193 ألف مكالمة وبنسبة إنجاز للاتصال 85 %، بواقع ثلاث دقائق انتظاراً، بينما تم الرد على أكثر من 15 ألف تغريدة من حساب خدمة العملاء في "تويتر".

وأكّد رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي؛ أن الجهود التي يقوم بها البريد وبسواعده الوطنية تأتي ضمن واجباته وفي إطار التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في ظل هذه الظروف لضمان توصيل الاحتياجات الإنسانية إلى المستفيدين مثل الأدوية إلى جانب الوثائق الحكومية والشحنات والطرود وغيرها، وعدّها جزءاً من إستراتيجية عمل المؤسسة وسعيها لتقديم وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة عبر 13 مركز فرز ومعالجة حول المملكة.

يُذكر أن " البريد السعودي" خلال العام الماضي 2019م، أوصل أكثر من 16 مليون مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت 500 مكتب بريد، ونحو 600 ألف صندوق بريدي حول المملكة، إضافة إلى 60 محطة للطرود، و850 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال شحنات وطرود الشركات إلى مقر عمل العميل أو منزله.