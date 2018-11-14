لجنة المسابقات: مباراة ديربي جدة ستقام قبل فترة الانتقالات الشتوية

تفاعلت مع تغريدة آل الشيخ .. وبدأت التنسيق مع الناديين

أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنها ستقيم مباراة الاتحاد والأهلي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت اللجنة في قرارها إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع إدارة الناديين لإيجاد الوقت المناسب للمباراة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة قد اعتبر قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الاتحاد والأهلي غير مقبول.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غير مقبول في وجهة نظري تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لوقت غامض! وإذا كان التأجيل مبرراً فيجب تحديد وقت قبل فترة التسجيل".