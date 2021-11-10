تأهبًا للحالة المطرية.. "السديس" يوجّه بتفعيل خطط الطوارئ الميدانية

حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام.. بعد التنبيه الصادر عن الأرصاد

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار تأهبا للحالة المطرية التي نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن شمولها مناطق واسعة من المملكة.

وشدد على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والتزام الأهبة والاستعداد حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.