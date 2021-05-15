شاهد: "نصر الله" يفضل الجهاد ضد السعودية عن إسرائيل.. ومغردون: لا تنتظروا منه شيئاً

قال إن خطابه ضد المملكة أعظم من الحرب ضد تل أبيب

تداول رواد ومغردو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابقاً لحسن نصر الله، الأمين العام لمليشيا حزب الله، يتباهى فيه بخطابه ضد المملكة بعد أيام قليلة من انطلاق عاصفة الحزم، مشيراً إلى أن الجهاد الحقيقي ليس ضد إسرائيل بل السعودية!

ويظهر في المقطع المثير للاستهجان "نصر الله"، وهو يقول: "في المقاومة قاتلنا إسرائيل أنا وإخواني وقدمنا شهداء وإلى آخره... وإذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي، وأفضل شيء وأعظم شيء، سأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن".

مضيفاً: "أشعر أن هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز (حرب لبنان 2006 ضد إسرائيل) هذا هو إحساسي".

غضب واستهجان

وأثار المقطع الذي يرجع تاريخه إلى 1 مارس 2016 استهجان وغضب المغردين، متسائلين عن حقيقة مبادئ محور الممانعة، الذي يستهدف السعودية والدول العربية، ويعتبر الجهاد ضدها أعظم من الجهاد ضد المحتل الإسرائيلي، في الوقت الذي طالب البعض حزب الله بالتدخل والرد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومحيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح التي تستهدف المدنيين العُزل، والإجلاء القسري لسكان المنطقة.

وكتب أحد المغردين معلقاً على المقطع: "ليس بجديد عليه، ولا على أسياده، فقبله صرح سليماني عندما سئل عن القدس قال: لنحرر الرياض أولاً. بنيت السياسة الخارجية الإيرانية على مبدأ تصدير الثورة وحكم البلاد العربية تحت ظل المرشد الأعلى".

وعلق المغرد "عبدالله"، قائلاً: "محور الممانعة الإيراني من إحدى الدول العربية المحتلة في لبنان والإرهاب والتطرف مليشيات حزب الشيطان تحدثت عن أعظم شيء فعله بحياته وقال القتال ضد السعودية".

فيما رأي وسام الخياط عدم جدوى انتظار أو ترجي أي شيء من المليشيات التابعة لإيران، بقوله: "الأحزاب والميليشيات التي تتبع تعليمات إيران ليس لها أن تقاتل إسرائيل على مر التاريخ. بني فارس من يحمي الكيان الإسرائيلي والحليف الأساسي لإسرائيل فلا نترجى منهم خيراً".

وعلق آخر: "حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو التخطيط.. يريدون هدم الكعبة لا التحرش بإسرائيل".

فيما تساءل المغرد علي حسن عن موقف "نصر الله" مما يحدث في غزة وفلسطين في الوقت الراهن، قائلاً: "نبح كثيراً لأجل القدس وفلسطين واختفى خلسة حين بدأ التصعيد الإسرائيلي. جرذ إيران في لبنان المجوسي حسن كبتاجون وينو!؟ خنزير إيران".