إصدار جديد من "أندرويد" يجعل الهواتف الرخيصة أسرع وأكثر كفاءة

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية إصداراً جديداً من نظام تشغيل "أندرويد 12" يجعل الهواتف الرخيصة والاقتصادية أسرع وأكثر كفاءة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" أطلقت نظام تشغيلها "أندرويد 12 جو"، والذي سيكون مخصصاً للهواتف الرخيصة والاقتصادية لجعلها أسرع بصورة كبيرة جداً.

ويحسن إصدار "أندرويد 12 جو" من سرعة الهواتف العاملة به نحو 20% تقريباً، كما أنه يسهل تشغيل الرسوم المتحركة والفيديوهات المركبة عليه.

ويتيح أيضاً "أندرويد 12 جو" ميزة جديدة تتيح لنظام التشغيل الحفاظ على عمر البطارية وسعة التخزين عن طريق وضع التطبيقات غير المستخدمة بشكل متكرر في وضع السبات.

وزوّدت "جوجل" نظام تشغيل "أندرويد 12 جو" بميزة "فايلز جو"، لحذف أيّ ملفات أو وسائط بأمان، ثم استعادتها بعد 30 يوماً عند الحاجة إليها.

ويحتوي أيضاً "أندرويد 12 جو" على ميزة "المشاركة القريبة" لحفظ البيانات عن طريق نقل التطبيقات بين الأجهزة.

ويتضمن "أندرويد 12 جو" على ميزات أخرى إضافية، أبرز إمكانية ترجمة أي صفحة ويب بسرعة بفضل الاختصار المضاف حديثاً لنظام التشغيل.

وأضافت "جوجل" ميزة أخرى لنظام تشغيلها الجديد، يتضمن تحسينات في الخصوصية، حيث تعمل لوحة معلومات الخصوصية في أندرويد 12 على الانتقال إلى وضعية "جو"، التي يمكن استخدامها لمراجعة جميع الأذونات التي يمكن لتطبيقاتك الوصول إليها وإبطالها حسب الحاجة، ويمكنك أن ترى ما إذا كان ميكروفون الهاتف أو الكاميرا نشطة بفضل مؤشرات الخصوصية الجديدة الموجودة على شريط الحالة.

وسيسمح لك التحديث أيضاً بتقييد التطبيقات للوصول إلى موقعك التقريبي فقط بدلاً من موقعك المحدد.

وإذا أردت في أي وقت السماح لشخصٍ ما باستخدام جهازك، يمكنك الآن فتح حساب ضيف مؤقت مباشرة من شاشة القفل، وسيعيد "أندرويد 12 جو" إعادة ضبط هاتفك تلقائياً بمجرد الانتهاء من ذلك.

وسيتمتع أكثر من 200 مليون هاتف حول العالم بتلك الميزات الجديدة الموجودة بنظام تشغيل "أندرويد 12 جو".