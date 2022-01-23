"الصحة": تسجيل 4535 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5072 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 23 يناير 2022، تسجيل 4535 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 652354 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5072 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 599834 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8920 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 655 حالة.