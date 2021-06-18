"الحصيني "؛ الاحد المقبل بداية موسم التويبع في فصل الصيف

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18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 08:36 PM

"الحصيني "؛ الاحد المقبل بداية موسم التويبع في فصل الصيف

منصور الشلاقي

الرياض

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