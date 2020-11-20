الموت يغيب خطيب جامع البصر بالقصيم.. والصلاة عليه غدًا

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد المحيميد، الأستاذ بقسم الفقه بجامعة القصيم سابقًا ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالبصر سابقًا، وإمام وخطيب جامع البصر، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ60 عامًا.

وسيصلّى على الفقيد يوم غد السبت الساعة 12 ونصف ظهرًا بمقبرة البصر غرب مدينة بريدة، كما يستقبل العزاء على جوال ابنه "عبد الرحمن" رقم: (0504887176).

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي الفقيد ومحبّيه، وتسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.