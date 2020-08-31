التوتر يعود إلى الحدود الصينية الهندية.. وبكين تطالب نيودلهي بسحب قواتها

تصريحات متضاربة حول انتهاكات لقوات للطرفين

ذكر متحدث عسكري صيني، اليوم (الاثنين)، أن بلاده طلبت من الهند سحب قواتها التي عبرت حدودهما المشتركة بشكل غير قانوني، في عودة للتوترات إلى المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين.

وأضاف أن بكين تتخذ إجراءات مضادة، وستحمي سيادتها ووحدة أراضيها، وفقاً لـ"رويترز".

على الصعيد نفسه، أعلن الجيش الهندي في بيان، أن قوات صينية قامت بتحركات عسكرية في مطلع الأسبوع، لتغيير الوضع القائم على الحدود، التي يتنازع عليها البلدان في تصعيد جديد بينهما.